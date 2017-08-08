بالأسماء.. «تعليم المدينة» يعتمد نقل وتكليف عدد من وكلاء المدارس

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أصدر مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة، قراراً إدارياً يقضي بنقل وتكليف عددٍ من وكلاء المدارس داخل المدينة المنورة للعام الدراسي 1439/1438هـ، وتكليفهم لمدة عام دراسي اعتباراً من تاريخ 15 / 11 / 1438هـ، ويجدد حسب التقارير وما تقتضيه المصلحة التعليمية.

وبحسب موقع ‘‘الميدان التعليمي‘‘ على ‘‘تويتر‘‘: حدد القرار آخر موعد إخلاء طرف المنقولين والمكلفين من مدارسهم نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 21 / 12 / 1438هـ، وإشعار إدارة شؤون الموظفين بتاريخ إخلاء طرفهم من مدارسهم السابقة، ومباشرتهم لعملهم الجديد في المدرسة المنقول إليها، ونقل رواتبهم من مسيرات مدارسهم السابقة إلى مدارسهم الجديدة.

وأشار القرار، إلى أنه على قسم التأديب والنفقات، إيقاف البدلات لمن تصرف له بدلات التربية الخاصة، أو تعليم الكبار، أو نادي الحي، وذلك لمن تم نقله من مدرسة بها أحد البرامج المذكورة.