مدير «مهرجان تمور القصيم»: السوق هذا العام متميز بالجودة والكميات الكبيرة (فيديو)

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أكد الدكتور خالد النقيدان، المدير التنفيذي لمهرجان تمور في القصيم، اليوم الثلاثاء، أن مهرجان التمور متميز هذا العام بجودة التمور والكميات الكبيرة في السوق.

وأوضح “النقيدان” في حديث مع قناة “الإخبارية” أن السبب في بداية الموسم قبل أوانه يرجع إلى “درجة الحرارة العالية في المنطقة الوسطى التي تسببت في نزول كميات كبيرة هذا العام”.

وأضاف: “كل ليلة يتم سحب عينة عشوائية من السوق لفحصها مخبرياً؛ للتأكد من سلامتها من أي ملوثات سواء متبقيات أو غيره، ونطمئن المتسوقين أنه يوجد سيطرة على السوق والتمور التي ترد المهرجان”.