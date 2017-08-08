 «التحالف»: نستعد لدخول «صنعاء» وتحريرها بعد دحر الانقلابيين (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

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«التحالف»: نستعد لدخول «صنعاء» وتحريرها بعد دحر الانقلابيين (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

كشف عميد ركن إبراهيم الحربي، قائد قوات التحالف العَرَبِيّ في اليمن، اليوم الثلاثاء، عن اسْتِعْدَاد قوات التحالف العَرَبِيّ لحسم المعارك مع الانقلابيين والوصول إلى صنعاء.

وقال “الحربي” في مؤتمر صحفي بمأرب: إن “ميليشيات الانقلابيين تخسر يَوْمِيّاً عتاداً عَسْكَرِيّاً كَثِيرَاً وأَفْرَاداً”، مُبَيِّنَاً أنهم ليسوا في موقع ثابت لأنهم في تراجع مستمر؛ وهذا نَتِيجَة التخطيط الجيد والمتابعة من قيادة التحالف في الرياض.

وأَضَافَ: “بِإِذْنِ اللهِ قَرِيبَاً سندخل صنعاء منتصرين وعدونا مدحور”، لَافِتَاً إلى ضرورة أن يتم “توحيد الخطاب الإعلامي بالشكل الصحيح، ويجب أن يقوم الوسط الإعلامي بدوره الفعال الذي يُسَاهِم في نشر نجاحات التحالف”.

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