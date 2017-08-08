3 طلاب من الطائف يمثلون المملكة في محافل عالمية

تواصل – واس:

نوه المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف المكلف محمد بن عامر النفيعي بجهود الطلاب الذين مثلوا تعليم المحافظة مُؤخَّرَاً في محافل دَوْلِيّة، في كلٍّ من الولايات المتحدة الأمْريكية ومملكة المغرب، واصفاً إياهم بالطلاب السفراء الذين مثلوا وطنهم خير تمثيل في هذه التظاهرات الطلابية العالمية.

جاء ذلك خلال استقبال النفيعي لهؤلاء الطلاب اليوم في مكتبه بإدارة التعليم بالمحافظة، عقب عودتهم لأرض الوطن، وتمثيلهم المشرف للمملكة في برنامج جلوب للأبحاث العلمية في نسخته 21، المقام بشكلٍ سنوي في الولايات المتحدة الأمْريكية، وتشرف عليه وكالة الفضاء الأمْريكية “ناسا”، من خلال الطالب عبدالمحسن النجراني، ومعلمه فهد الطويرقي، اللذين شاركا في ورش علمية، بعرض بحوثهما العلمية ومناقشتها، وكذلك من خلال الطالبين الكشّافين عبدالباسط حسن تكروني وخليل الغامدي، الممثلين لكشافة تعليم الطائف ضمن وفد كشافة وزارة التعليم، وحصولهما على المركزين الأولين في مسابقتين كشفيتين، في التجمع المتوسطي بدولة المغرب 2017 والذي تشارك فيه أكثر من 40 دولة تحت شعار “الكشافة قيم تجمعنا”.

وثمن النفيعي لأولياء أمور الطلاب الدور التربوي الفاعل، وتهيئتهم الظروف المناسبة لأبنائهم لتمكينهم من تحقيق نجاحات تتجاوز التحصيل العلمي، بل وتتعدى ذلك لتمثيل وطنهم خير تمثيل، مُؤكِّدَاً أن العمل التكاملي بين المؤسستين التعليمية والتربوية من شأنه تحقيق أفضل النتائج والنجاحات.