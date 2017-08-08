خلال 3 أيام.. مقتل عشرات الحوثيين بينهم قيادات في غارات جوية لمقاتلات التحالف

تواصل – واس:

لقي ثلاثة من القيادات الميدانية للميليشيا الانقلابية في منطقة ميدي غرب محافظة حجة اليمنية، مصرعهم وعشرات آخرون في غارات جوية لمقاتلات التحالف خلال الثلاثة الأيام الماضية.

وَأَكَّدت مصادر في المنطقة العسكرية الخامسة في تصريح لموقع ‘‘سبتمبر نت‘‘ التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن غارات جوية اسْتَهْدَفت مواقع الميليشيا الانقلابية في ميدي، وأودت بحياة العشرات من عناصر الميليشيا بينهم قيادات ميدانية مُهِمَّة تنتمي لمحافظة حجة.

وأوضحت المصادر، أن القيادات الميدانية التي لقيت مصرعها هم: أحمد عبدالله حسن إسماعيل الوظاف من مديرية الشاهل، وعلي حسين العزي من مديرية المفتاح، وعلي عبدالملك شرف الدين من مدينة حجة.

ولقي ما لا يقل عن 31 عنصراً مصرعه، وأُصِيبَ أكثر من 40 آخرين من مقاتلي الميليشيا الانقلابية في المعارك الدائرة بين قوات الجيش الوطني والميليشيا الانقلابية خلال الخميس والْجُمُعَة الماضيين في محافظة حجة شمالي غرب اليمن.

وتَمَكَّنَت قوات الجيش الوطني، بتغطية من مقاتلات التحالف العَرَبِيّ من السيطرة وقطع خطوط الإِمْدَاد بين مديريتي حرض وميدي المتجاورتين في حجة، وباتت تحاصر الميليشيا الانقلابية من جميع الجهات في مدينة ميدي الساحلية.