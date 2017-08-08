جولات تفتيشية مكثفة على أسواق الخضار والتمور بالرياض (صور)

تواصل – فريق التحرير:

​عززت أمانة منطقة الرياض بالتعاون مع الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الرياض سلامة أسْوَاقها المحلية للخضار والفاكهة والتمور عبر تواصل جولاتها وحملاتها التفتيشية من خلال فريق يضم 28 مراقباً وفنيّاً ترافقهم مختبرات الأمَانَة المتنقلة للكشف على منتجات الخضار والفاكهة والتمور والتأكد من سلامة مصادرها.

وأَوْضَحَ الدكتور فلاح بن عبدالله الدوسري المدير العام للإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض أن فرق صحة البيئة الميدانية وبمشاركة فِرَق مِن الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الرياض تواصل أَعْمَالها اليومية عبر حملات رقابية وتفتيشية على أسْوَاق الخضار والفاكهة والتمور ترافقها ثلاثة مختبرات متنقلة، وعلى ثلاث فترات يومية: (بعد الفجر، ووقت الظهر، وفي فترة المساء) نستهدف من خلالها الكشف المباشر على المنتجات في الأسْوَاق المحلية والتأكد من سلامتها وسلامة المصدر.

وأَضَافَ الدوسري، بِحَسَبِ بيان لأمانة الرياض، أنه تم خلال هذا العام تحليل 23069 عينة من منتجات الخضار والفاكهة والتمور والورقيات في أسْوَاق الرياض ومنافذ البيع، كانت نتائجها أن نسبة العينات الخَالِية من المبيدات بلغت 96.8%، فيما بلغ عدد العينات الراسبة 738 عينة أَي بنسبة 3.2%، يتم إتلافها مباشرة.

وَأَبَانَ الدكتور الدوسري إلى أنه تم تعزيز الفِرَق الْمَيْدَانية للقيام بزيارات تفتيشية على جميع محلات الخضار والفاكهة والتمور على مستوى مدينة الرياض، لافتاً أنه يتم الكشف الفوري في المختبرات المتنقلة للتأكد من سلامة المنتجات، فيما تقوم فرق الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الرياض بمهام التأكد من سلامة مصدر هذه الخضر والفاكهة والتمور وسلامة المنتجات الزِرَاعِيّة، إِضَافَةً إلى تولي مهام مُتَابَعَة المزارع المخالفة وتطبيق الإِجْرَاءَات الرسمية ضدها.

وفيما يخص منتجات التمور، أَشَارَ المدير العام للإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض أن الجولات الميدانية ومن خلال المختبرات المتنقلة تستهدف الكشف على منتجات التمور، والتأكد من سلامتها وسلامة مصدرها، إِضَافَةً إلى التجهيز والتمهيد للمهرجان الموسمي للتمور الذي تشهده العاصمة الرياض كل عام.