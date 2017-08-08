 الكلية التقنية العالمية للبنات بالخرج تفتح باب التسجيل حتى نهاية الشهر الجاري | صحيفة تواصل الالكترونية

الكلية التقنية العالمية للبنات بالخرج تفتح باب التسجيل حتى نهاية الشهر الجاري

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الكلية التقنية العالمية للبنات بالخرج تفتح باب التسجيل حتى نهاية الشهر الجاري

تواصل – وكالات:

أعلنت كلية التقنية العالمية للبنات بالخرج، بدء القبول والتسجيل للفصل الأول من العام التدريبي 1438 – 1439هـ، وذلك عبر رابط القبول الإِلِكْتُرُونِيّ www.ic.edu.sa، والذي يستمر حتى الثلاثين من شهر ذي القعدة الْجَارِي.

ودعت الكلية الطالبات للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالكلية، وتعبئة نموذج طلب الالتحاق عبر الموقع الإِلِكْتُرُونِيّ، وتحري الدقة في إدخال البيانات، حيث سيتم إِرْسَال ترشيح القبول عبر رسائل (SMS) على أَرْقَام هواتف الاتصال في استمارة القبول الإِلِكْتُرُونِيّ؛ لاستكمال الإِجْرَاءَات المطلوبة للمتقدمات بمقر الكلية في حي المصيف شرق مدينة السيح.

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