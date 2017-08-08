بتكلفة 5 مليارات دولار.. «أرامكو» ترسي أول عقد لبناء مجمع للصناعات والخدمات البحرية

تواصل – وكالات:

أكدت شركة أرامكو، اليوم الثلاثاء، أنها أرست أول عقد رَئِيسِيّ في بناء مجمع للصناعات والخدمات البحرية تبلغ تكلفته 5.2 مليار دولار، ويهدف إلى تقليص اعتماد المملكة على صادرات النفط.

وقالت الشركة: إنها أرست عقد القيام بأَعْمَال الحفر واستصلاح الأراضي، وتوفير الهياكل البحرية لمشروع مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية على تحالف مكون من أركيرودن السعودية المحدودة وهوتا هيجيرفيلد السعودية.

هذا، ولم تكشف أرامكو، التي تقود بناء المجمع، عن قيمة العقد، لكنها قالت: إن من المخطط استكمال أَعْمَال هذا العقد بحلول عام 2020، وَفْقَاً لـ”رويترز”.

ويتضمن العقد بناء 4500 متر من الأرصفة البحرية الخرسانية، و12 ألف متر من الصخور وحواجز الأمواج؛ لحماية المجمع الذي يقع في رأس الخير على الساحل الشرقي للمملكة.