 «هيئة الاستثمار»: زيادة الشركات الأجنبية بالمملكة يرفع نسب التوظيف (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

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«هيئة الاستثمار»: زيادة الشركات الأجنبية بالمملكة يرفع نسب التوظيف (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

قال الدكتور عايض العتيبي، وكيل محافظ هيئة الاستثمار لتطوير البيئة الاسْتِثْمَارِيّة؛ تَعْلِيقَاً على موافقة مجلس الوزراء بالسماح للمكاتب الهندسية العالمية بالعمل في المملكة: إن “الموافقة لاستثمار الشركات الأجْنَبِيَّة بالمملكة سيرفع نسب التوظيف”.

وأَوْضَحَ “العتيبي” في مداخلة هاتفية مع قناة “الإخبارية”: أن “القرار الذي وَافَقَ عليه مجلس الوزراء كان نَتِيجَة عمل عدد من الجهات الحُكُومِيّة والهندسية بالمملكة، بحيث تمكن الشركات الهندسة الأجْنَبِيَّة الرائدة بالعمل في المملكة”.

وأَضَافَ: أصبح بإمكان الشركة بعد القرار أن تدخل 100% بالسوق السعودي، والهدف رفع نسبة توطين فيما يتعلق بصناعة الأَعْمَال والاسْتشَارات الهندسة في المملكة، وإيجاد خبرات دَوْلِيّة تعمل على تمكين الكفاءات السعودية من التطور.

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