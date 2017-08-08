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«العمل» تربط ترقية موظفيها بالتسجيل في نظام «الأداء الإلكتروني»

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«العمل» تربط ترقية موظفيها بالتسجيل في نظام «الأداء الإلكتروني»

تواصل – الرياض:

قررت وزارة العمل والتنمية الاجْتِمَاعِيّة ربط ترقية موظفيها بالتسجيل وإِضَافَة الأهداف الخَاصَّة في نظام الأداء الإِلِكْتُرُونِيّ الذي أطلقته أول أمس، مشددة على أن عدم التسجيل سيحرم الموظف والموظفة من محاضر الترقيات، وذلك تَبَعَاً لرؤية المملكة 2030 الهادفة للارتقاء بأداء الوزارات.

وقالت مصادر مُطَّلِعَة: إن الوزارة ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية وإدارة تطوير الموارد البشرية أخطرت موظفيها بأنه يترتب على عدم التسجيل أمور نظامية عِدَّة، منها عدم إدراج اسم الموظف، أو الموظفة في محاضر الترقيات؛ كونها أحد المسوغات المطلوبة للترقية.

وأشارت إلى أنه تَبَعَاً للتعاميم السابقة خلال العام الحالي بِشَأْنِ إدخال الأهداف وإنهاء وثيقة الأداء بين الموظف ومديره والقرار المتعلق بتفعيل إدارة الأداء الجديدة المعتمدة من قبل وزارة الخدمة المَدَنِيّة، فقد تقرر إطلاق نظام الأداء الإِلِكْتُرُونِيّ ابتداء من 14 ذي القعدة الحالي، على أن تتولى الفروع والإدارات والوحدات الإدارية مُتَابَعَة تسجيل أهداف منسوبيها إِلِكْتُرُونِيّاً، وَفْقَاً لما دون بوثيقة الأداء، واعتماده بين كل موظف ورئيسه، وَفْقَاً لـ”مكة”.

وبَيَّنَت أن المرحلة الحالية هي مرحلة التقييم النهائي للعام الحالي، وَفْقَ دائرة الأداء الوظيفي، وستبدأ من تاريخ إطلاق النظام حتى نهاية ذي الحجة المقبل، لافتة إلى أن تأخر عددٍ من منسوبي الوزارة في توثيق أهدافهم، وعدم التقيد بالتعاميم السابقة يعوقان تقييم المدير المباشر لموظفيه.

 

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