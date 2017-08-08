 انتبه.. هذه الأطعمة تُسبب «حموضة المعدة» في الصيف | صحيفة تواصل الالكترونية

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انتبه.. هذه الأطعمة تُسبب «حموضة المعدة» في الصيف

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انتبه.. هذه الأطعمة تُسبب «حموضة المعدة» في الصيف

تواصل – وكالات:

أكد عدد من الأطباء الروس أن الإكثار من بعض الأطعمة والمشروبات الشائع تناولها في فصل الصيف يتسبب بالحموضة والعديد من المشكلات في الجهاز الهضمي.

ويُعَانِي الكثير من الناس من ارْتِفَاع نسبة الحموضة في المعدة بسبب التدخين والنظام الغذائي الذي يعتمد على الأطعمة الغنية بالدهون، لكن هذه الأسْبَاب ليست الوحيدة وراء تلك المشكلة.

وهناك العديد من الأطعمة والمشروبات التي نتناولها بكثرة وخُصُوصَاً في الصيف والتي قد تسبب لنا تلك الأعراض، ومن أهمها:

1 – عصير البرتقال الطازج: يبدأ الكثيرون يومهم بتناول كوب من عصير البرتقال الطازج غير مدركين أن عصائر البرتقال تحوي كمية كبيرة من الأحماض العضوية التي ترفع من معدل الحموضة في المعدة؛ لِذَا لا ينْصَح الأطباء بتناول تلك العصائر على معدة فارغة.

2 – المثلجات: تعد المثلجات من أهم الأطعمة التي تساعد على التقليل من أعراض الحر وارْتِفَاع درجات الحراة في فصل الصيف، لكن خبراء الصحة يؤكدون على أن المثلجات التي تحوي الحليب وكميات كبيرة من الدسم ترفع من حموضة المعدة.

4 – الفراولة والثمار البرية: من أكثر الفواكه والثمار البرية التي يتناولها الناس بكثرة في فصل الصيف هي الفراولة والتوت بأنواعه. وبالرغم من الفائدة الكبيرة لتلك الثمار، إلا أنها تحوي نسبة كبيرة من المواد التي تحفز على إفراز العصارة المعدية وتسبب الحرقة.

5 – اللحوم المشوية: من أكثر الأطعمة التي يُفَضِّل الناس تناولها أثناء الخروج في نزهات إلى الطبيعة هي اللحوم المشوية، لكن هذه اللحوم وخُصُوصَاً الحمراء منها تعتبر أصعب الأغذية للهضم؛ لاحْتِوَائِها على كميات كبيرة من البروتين والدهون.

6 – الطماطم: تعد الطماطم من أكثر الخضروات التي نتناولها بكثرة وخُصُوصَاً في موسم الصيف، وبالرغم من فائدتها الكبيرة لصحة القلب والشرايين، إلا أن عصارتها تَحْتَوِي عَلَى نسبة عالية من الأحماض التي تتسبب بأعراض الحرقة وحموضة المعدة.

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