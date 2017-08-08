 تبوك.. ضبط لحوم وأسماك فاسدة وإغلاق محلات (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

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تبوك.. ضبط لحوم وأسماك فاسدة وإغلاق محلات (صور)

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تبوك.. ضبط لحوم وأسماك فاسدة وإغلاق محلات (صور)

تواصل – عبدالرحمن العنزي:

ضبطت أمانة منطقة تبوك كميات من اللحوم الفاسدة والأسماك، وصادرت كميات من الخضروات والفواكه من قبل الباعة المتواجدين بالسوق المركزي بتبوك.

وبمتابعة من أمين المنطقة نايف السعيدان بدأت الأمانة جولات مكثفة، ضبطوا خلالها منشأة تقوم بخلط البصل التالف مع السليم، وصادرت ألفي كِيلُوجِرام من البصل التالف، ‏كما تم إغلاق ٤ مسامك في السوق المركزي لوجود أسماك فاسدة بها، وتمت مصادرة وإتلاف جميع السمك الفاسد.

وقامت الجهة المختصة بتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات والتي وصلت لحد الإغلاق لبعض المحلات.

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