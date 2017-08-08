 هذا ما فعله أمير الشمالية عندما رأى صورته مُعلقة بمنفذ جديدة عرعر (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

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هذا ما فعله أمير الشمالية عندما رأى صورته مُعلقة بمنفذ جديدة عرعر (فيديو)

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تواصل – عرعر:

وجَّه أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، بإِزَالَة صوره كافة، والإبقاء على صور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ونائبه، وذلك خلال تفقده منفذ جديدة عرعر.

ووثق مقطع فيديو متداول، الأمير فيصل أثناء زيارته للمنفذ أمس الاثْنَيْنِ، الذي يعد أول منفذ يبدأ في استقبال الحجاج لأداء مناسك الحج للعام الحالي، حيث طلب من القائمين عليه تنفيذ أمره بإِزَالَة صوره.

وكان الأمير فيصل بن خالد، قد تفقد أمس منفذ جديدة عرعر واسْتَقْبَلَ حجاج العراق القادمين إلى المملكة لأداء فريضة الحج عبره، وتفقد قسم الشؤون الإسلامية وأَعْمَال الحج والساحات الخارجية المُعدة لاستراحة الحجاج، وكذلك الهلال الأحمر والعيادات الخارجية التي تم تزويدها بالأدوية والمعدات الطبية وسيارات الإسعاف وقسم المراقبة والتوعية بالمنفذ.

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