«لعبة مريم» تُثير الرعب عبر «تويتر».. ومختصون: تنتهك الخصوصية

تواصل – فريق التحرير:

ضج موقع تويتر بحالة من الجدل، بعدما انتشرت لعبة إِلِكْتُرُونِيّة، تحمل اسم “لعبة مريم”، والتي أثارت جَدَلاَ كبيراً على مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ.

وقام بعض المغردين عبر موقع “تويتر”، بالتحذير من هذه اللعبة، حيث شبهوها بأنها مثل لعبة “الحوت الأزرق”، التي سبق أن وُجهت لها اتهامات بأنها مسؤولة عن حالات عنف بين صفوف المراهقين.

وأَطْلَقَ مغردون هاشتاق “#لعبة_مريم”، عبر موقع التواصل “تويتر”؛ للتحذير من اللعبة. مِنْ جَانِبِهِ، قَالَ مستشار أمن المعلومات والجرائم المعلوماتية، رائد الرومي، إن لعبة مريم تعتمد على جمع المعلومات الشخصية، واستغلالها وانتهاك الخصوصية.