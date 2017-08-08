بالفيديو والصور.. قوات الأمن تُمشط «مسورة العوامية» بعد تطهيرها من الإرهابيين

تواصل – فريق التحرير:

وثقت بعض مقاطع الفيديو المصورة من داخل حي المسورة ببلدة العوامية، انْتِشَار قوات الأمن، بعد تمشيط معظم أحياء المنطقة التي استغلها الإرهابيون لنشاطاتهم وتخزين أسلحتهم، وأَظْهَرَتِ اللقطات بعض رجال الأمن وهم يتجولون داخل الحي السكني.

وكانت الحملة الأمنية قد بدأت بعدما حاول الإرهابيون تَعْطِيل جهود إمارة المنطقة الشرقية في تنفيذ مشروع تنمية الحيّ وتطويره، وهاجموا الآليات الخَاصَّة بالشركات المنفذة للمشروع بالأسلحة، فأخذت قوات الأمن على عاتقها القضاء على الإرهابيين لحماية المَدَنِيّين وتنفيذ مشروعات التطوير.