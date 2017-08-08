مجلة ألمانية: السكاتة أفضل من «مص» الإبهام لتهدئة الأطفال الرضع

تواصل – وكالات:

ذَكَرَت مجلة “الأسرة الحديثة” أن السكاتة أفضل من مص الإبهام لتهدئة الرضع، مُؤكّدَة أن الموديلات الحديثة من السكاتة تمتاز بأنها تحافظ على الفك أكثر من مص الإبهام من ناحية، فَضْلاً عن أنه من الأسهل تعويد الطفل على الاستغناء عنها مقارنة بمص الإبهام من ناحية أخرى.

وأَضَافَت المجلة الألمانية أنه لا بأس من أن يستخدم الطفل السكاتة للشعور بالهدوء حتى عامه الثالث، وبَعْدَ ذَلِكَ، يتعين على الوالدين اختيار توقيت مناسب لتعويد الطفل على الاستغناء عنها بواسطة أحد الطقوس.

ومن المهم ألا يتم إجْبَار الطفل على التخلي عن السكاتة قسرياً، وإلا فسيزداد تعلقه به؛ ومِنْ ثَمَّ تزداد صعوبة تعويده على الاستغناء عنها.