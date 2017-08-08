 لضمان خلوها من «المبيدات».. فحص التمور مخبرياً بسوق السيح المركزي في الخرج | صحيفة تواصل الالكترونية

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لضمان خلوها من «المبيدات».. فحص التمور مخبرياً بسوق السيح المركزي في الخرج

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لضمان خلوها من «المبيدات».. فحص التمور مخبرياً بسوق السيح المركزي في الخرج

تواصل – واس:

أجرى مختبر إدارة صحة البيئة في بَلَدِيَّة الخرج هذا الأسبوع فحوصات لعينات متعددة من أنواع التمور المعروضة في سوق الخضار المركزي بمدينة السيح؛ لِلتَّأكُّدِ من سلامة التمور وخلوها من المبيدات وصلاحيتها للاستهلاك البشري؛ وَفْقَاً للمواصفات القياسية السعودية ومدونة الغذاء؛ وذلك حفاظاً على صحة المستهلكين.

وَأَكَّد رئيس بَلَدِيَّة الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري أهمية تعزيز عمليات الجودة وسلامة الغذاء لجميع المنتجات الزِرَاعِيّة التي ترد للأسْوَاق، وتطبيق الاشتراطات الصحية في مختلف المنتجات، خَاصَّة التمور التي تعد من أهم المحاصيل الزِرَاعِيّة بالمملكة.

وَأَبَانَ المهندس البكيري أن مختبر صحة البيئة في سوق الخضار المركزي بالسيح يستقبل عينات التمور وتحليلها ومراقبة ومتابعة النتائج والعينات بعد التحليل، وتطبيق لائحة المخالفات النظامية على أصحاب المزارع المخالفة حَسْبَ ظهور النتائج.

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