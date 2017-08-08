 زوجان يشتريان شارعاً بأمريكا ويفرضان رسوماً على أصحاب المنازل | صحيفة تواصل الالكترونية

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زوجان يشتريان شارعاً بأمريكا ويفرضان رسوماً على أصحاب المنازل

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زوجان يشتريان شارعاً بأمريكا ويفرضان رسوماً على أصحاب المنازل

تواصل – وكالات:

تمكن زوجان من مدينة ساوث باي بولاية فلوريدا الأمْريكِيّة من شراء أحد أكثر شوارع مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا تميزاً، مقابل 90 ألف دولار فقط خلال مزاد، وسط غضب ملاك العقارات.

ويدرس الزوجين تينا لام والمستثمر العقاري مايكل تشنغ، المولود في تايوان، فرض رسوم على أصحاب المنازل، مقابل السماح بترك سياراتهم في شارعهما الخاص، وَفْقَاً لصَحِيفَة (سان فرانسيسكو كرونيكل) المحلية.

غير أن ملاك العقارات وسكان الشارع عبروا عن غضبهم بعد اكتشافهم لأمر شراء شارعهم متأخراً، مقدمين التماساً لإِلْغَاء عملية البيع، حيث اختصموا الزوجين وإدارة المدينة.

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