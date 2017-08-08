أهالي «الجوف» يطالبون وزير الصحة بالتدخل لمنع انتشار فيروس «كورونا»

تواصل – أحمد الرمال:

أَطْلَقَ عدد من الموطنين بمنطقة الجوف، هشتاق #كورونا_يغزو_منطقة_الجوف، وذلك بعد إِصَابَة البعض بمتلازمة الشرق الأوسط فيروس “كورونا”، وتَحْدِيدَاً في مُسْتَشْفَى دُومَة الْجَنْدَلِ العام، الذي توفيت به حالة واحدة تأثراً بهذا المرض، ورصد موقع وزارة الصحة إِصَابَة ثلاث حالات أخرى، تم نقل بعضهم للمُسْتَشْفَى التخصصي في سكاكا.

ويطالب أَهَالِي منطقة الجوف، بعد تسجيل عدد من الحالات، وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، بتسخير وتوجيه كافة الاسْتِعْدَادات والاحْتِيَاطات في كافة مستشفيات المنطقة، وتجهيز غرف العزل الطبي بأحدث الوسائل والتقنيات الحديثة؛ لتقليل خطر الإِصَابَة بالفيروس وتوعية المرضى والمراجعين بطبيعته.

وقد عبر كثير من المغردين عن خوفهم عبر الهشتاق مطالبين بسرعة التدخل والحد من انْتِشَار المرض – بِحَسَبِ تعبيرهم – قبل أن تزداد خطورته وتصعب السيطرة عليه.

يقول صاحب المعرف @خ الفالح بالأمس القريب إهمال للمرضى والصحة والأَرْوَاح رخيصة، وطالب صاحب المعرف @إِنْسَان عادي بإغلاق المُسْتَشْفَى وإعلان حالة الطوارئ.