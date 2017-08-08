بالأسماء.. «تعليم جدة» يعتمد حركة نقل ٧٥٧ موظفة إدارية بالمحافظة 

تواصل – فريق التحرير:

اعتمد مدير عام التعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي، حركة نقل الموظفات الإداريات بإدارة تعليم المحافظة لعام ١٤٣٨هـ، والتي شملت ٧٥٧ موظفة.

وأشار مدير إدارة الموارد البشرية بتعليم جدة محمد سعد الغامدي، إلى أن عدد المتقدمات لطلب النقل بلغ ٩٤٥ إدارية، وتم نقل ٨٧٪‏ من مجموع المتقدمات، وتم تحقيق الرغبة الأولى بنسبة ٩٦٪ من إجمالي الإداريات المنقولات.

وأوضح الغامدي، أن التعامل مع حركة النقل كان إلكترونيا في جميع مراحله لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الإداريات، مبينا أن مدة الاعتراض على نتائج النقل ستكون لمدة عشرة أيام من تاريخ إعلان الحركة.

وللاطلاع على نتائج الحركة من خلال الرابط التالي