«الثروة السمكية» تكشف عن مبادرة لتطوير 20 مرفأ صيد وتوطين المهنة (فيديو)

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كشف مدير فرع الثروة السمكية بمحافظة جدة رده الزهراني، عن الاتجاه لتوطين مهنة “الصيد” عن طريق مبادرة “أرافيا” التي تهدف لإنشاء وتطوير مرافئ الصيد في المناطق الساحلية بالمملكة.

وقال “الزهراني” في مداخلة هاتفية مع برنامج “أخباركم”: إن “مبادرة أرافيا لإنشاء وتطوير مرافئ الصيد بالمناطق الساحلية هي إحدى مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة التي ستسهم إن شاء الله بتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 “.

وأكد أن “المبادرة تهدف إلى تحديد مايقارب من 20 مرفأ صيد لتطويره كمرافئ نموذجية عالمية وهو ما سيوفر ما يزيد عن ألف فرصة وظيفية وتوطين مهنة الصيد خاصة لفئة الشباب، لافتاً إلى أن التحدي المهم هو تنمية المناطق الريفية”.

وأوضح “الزهراني” أن “الخدمات المقدمة للصيادين في فروع الثروة السمكية هي استخراج رخص الصيد بجميع فئاتها واستخراج السجلات الزراعية لصيادي الأسماك وإصدار الموافقات على تسجيل وتجديد ونقل ملكيات قوارب الصيد”.