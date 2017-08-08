 «قياس» يعلن فتح باب التسجيل في اختبار القدرات لطلاب «الثالث الثانوي» | صحيفة تواصل الالكترونية

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«قياس» يعلن فتح باب التسجيل في اختبار القدرات لطلاب «الثالث الثانوي»

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«قياس» يعلن فتح باب التسجيل في اختبار القدرات لطلاب «الثالث الثانوي»

 

تواصل – الرياض:

أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم “قياس”، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي “بنين” عبر بوابته الإلكترونية، وذلك لطلاب الصف الثالث الثانوي مواليد ما قبل 1 / 1 / 1422هـ.

وأوضح المركز أن موعد فتح باب التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي بنات لطالبات الصف الثالث ثانوي مواليد ما قبل 1 / 1 / 1422هـ، سيكون يوم الأحد 21 / 11 / 1438هـ، وذلك عبر الرابط .

وأضاف أن موعد التسجيل لبقية الطلاب والطالبات لاختبار القدرات العامة ورقي، سيكون يوم الأحد 28 / 11 / 1438هـ.

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