أمين «مكافحة المخدرات» يكشف لـ «تواصل» قصة القبض على المُنشد «الشهراني» بعد ثبوت أدائه لـ«الداب»

«الشريف»: بعض المشاهير يحاولون هدم القيم من خلال العديد من الحركات التي تدعوا أو تحرض على تعاطي المخدرات

«الشريف»: سنطبق الأنظمة الخاصة بمكافحة المخدرات على كل شخص يتورط في الترويج أو التحريض بلا استثناء

«الشريف»: هذه الجهات المختصة بوضع العقوبات على من يؤدون حركة “الداب” التي ترمز لتعاطي الحشيش

تواصل – خاص – خالد الغفيري:

أكّد الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية، رئيس مجلس إدارة مشروع “نبراس” عبدالإله بن محمد الشريف، أن الأنظمة الخاصة بمكافحة المخدرات تطبق على الجميع، وأن الكل سواسية أمام النظام صغير أو كبير، ولا استثناء لأي شخص كان.

جاء ذلك في تصريحات للأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات خاصة لـ”تواصل”، حول القبض على الإعلامي والمنشد اليوم.

وفي سؤال لماذا تم ضبط هذا الإعلامي والمنشد اليوم، وهل يعتبر كبش فداء خاصة أن هناك من وقع في أخطاء مماثلة؟

قال “الشريف”: النظام يُطبق على الجميع، والكل سواسية، ومن يخطئ يطبق عليه النظام، وسبق أن حذرنا قبل عام ونصف وليس فقط الآن أن حركة “الداب” التي ترمز لتعاطي الحشيش، مخالفة للأنظمة، ومن يقوم بها سيطبق عليه النظام.

وتابع “الشريف” قائلاً: إننا نريد قيماً جميلة ورائعة، وقدوات للنشء والصغار والمراهقين، للاقتداء بهم، حتى يكون لدينا نماذج يقتدي بهم الشباب، ويكونوا في منأى عن أي انحرافات أو سلوكيات سلبية، وفي منأى عن المخدرات.

وأضاف عبدالإله بن محمد الشريف: لقد جاء المشروع الوطني لمكافحة المخدرات “نبراس” ليبني القيم ويرسخها في نفوس الشباب، ويبني الإنسان السعودي، وتثقيفه وتبصيرة بأضرار المخدرات، ومشروع “نبراس” يقوم بدوره في البناء، مثل الدور الذي تقوم به الجهات التعليمية والتربوية والتثقيفية والتوعوية، وكذلك دور الإعلام الهادف، ولكن نجد للأسف “بعض” المشاهير يحاولون هدم هذه القيم، من خلال العديد من الحركات والإيحاءات، التي تدعوا أو تحرض على تعاطي المخدرات، منها على سبيل المثل “حركة الداب”، وهي حركة معروفة، وانتشرت في بعض الدول خصوصاً في الولايات المتحدة الأمريكية، حتى المختصين في أمريكا يحذرون النشء من هذه الحركة، لأنها تشير إلى تعاطي مخدر الحشيش بشكل مركز.

وقال إن مخدر الحشيش له أضرار كثيرة، وإنه يسبب الشك والعدوانية والعنف والجرائم خصوصاً جرائم القتل بالذات، وإن تعاطي مخدر الحشيش يرتبط بجرائم كبيرة مثل جرائم القتل.

مضيفاً: إننا نريد مشاهير وقدوات رائعة للشباب، تقدم القيم والسلوكيات الإيجابية والتوجيهات للاقتداء بهم، وخصوصاً هذا الجيل الجديد.

وأشار إلى أن “حركة الداب” مخالفة لأنظمة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ومشروع “نبراس”، وللاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، متابعاً: أنه تم القبض على المنشد عبدالله الشهراني، بعد ثبوت قيامه بأداء “حركة الداب”، ومن ثم وقع تحت طائلة النظام، ويطبق عليه النظام، وسيطبق على آخرين ثبت أو يثبت عليهم أداء هذه الحركة.

وأكد أنه ليس هناك صغير أو كبير، الجميع يطبق عليهم نظام مكافحة المخدرات، وعلى الجميع أن يعرفوا ذلك، لأننا أمام قضية كبيرة، وهي قضية المخدرات، وهدفنا حماية المجتمع كله من هذا الخطر الكبير.

وقال الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات: إن المملكة مستهدفة من قبل عصابات ومافيا المخدرات، ولابد أن نكون متيقظين تماماً لهذه العصابات.

وأضاف “الشريف”: إننا أمام قضية جادة، وتوجيهات ولاة الأمر واضحة، وتأكيداتهم على حماية المواطن والمقيم من وباء المخدرات، وسنعمل على كافة المحاور والأصعدة أمنياً واجتماعياً وتعليمياً وتربوياً لمواجهة وباء المخدرات.

وتابع: مشروع “نبراس” يقود العملية التثقيفية في المجتمع السعودي لمكافحة المخدرات، ونحن جادون وحازمون في هذا الأمر، مضيفاً: للأسف نرى ضحايا المخدرات من فئة المراهقين والصغار، ممن أدمنوا المخدرات، ونحن لدينا عدد من مرضى الإدمان، ولدينا من هم في سن 17 و18 سنة من أدمنوا الحشيش والمخدرات، ونحن نريد من المشاهير أن يقدموا رسالتهم إلى المجتمع، نريد منهم رسائل توعوية هادفة.

وعن العقوبات التي تنتظر من يؤدون “حركة الداب” المخالفة، قال: نحن مُشرّعون ولدينا الأنظمة، وعلى الجهات التنفيذية والقضائية والنيابية، أن تعمل في هذا، والعقوبات تحددها الجهات المختصة بذلك.

وأضاف: نحن دورنا أن نوضح للجهات المعنية الأمر، لأن هناك مخالفة حسب النصوص والأنظمة والمواد الموجودة، وما يلي ذلك يرجع للجهات المختصة، ونحن نرسم السياسات والتشريعات في مجال مكافحة المخدرات، والجهات المختصة تنفذ وتطبق.

وقال “الشريف”: نحن في مكافحة المخدرات ومشروع “نبراس”، سنتابع ونرصد كل مَن يخالف الأنظمة، ويحاول بأي طريقة الترويج للمخدرات، ونطبق عليهم الأنظمة.