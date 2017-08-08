مواطن يتحدى إعاقته ويبتكر نظام «تحكم يدوي» لسيارته الخاصة (فيديو)

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تحدى المواطن محمد آل ساعد من نجران، إعاقته الحركية المتمثلة في إصابته بالشلل إثر حادث مروري، وابتكر نظام تحكم يدوي لسيارته الخاصة؛ حتى يتمكن من قيادتها.

وشرح “آل ساعد” في مقابلة مع قناة “الإخبارية” ابتكاره الذي يُعد فريداً من نوعه رغم بساطة شكله إلا أن فائدته كبيرة، قائلاً: “ركبت عصا على البنزين والمكابح، وهذا جعلني أقود سيارتي وأعتمد على نفسي، حتى أعيش بشكل طبيعي”.

ووجَّه في ختام حديثه، نصيحة لذوي الاحتياجات الخاصة، بقوله: “أنصح كل معاق أن يواجه إعاقته سواء كانت سمعية أو بصرية، مثلما فعلت، فلا أنصح المعاق بالإحباط، ويجب أن يعتمد على نفسه”.