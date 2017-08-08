«شؤون المصاحف» تُطلق برنامج «مصحف لكل حاج»

تواصل – فريق التحرير:

أوضح مدير إدارة شؤون المصاحف والكتب الشيخ علي بن حامد النافعي، أن الإدارة أطلقت برنامج “مصحف لكل حاج” وذلك ضمن حملة “خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا”، في نسختها الخامسة.

ويتضمن هذا البرنامج استقبال الحجاج وإهداءهم نسخاً من كتاب الله عز وجل يهتدون بهديه وينعمون بأجمل الأوقات معه، فيصطحبونه معهم في هذه الرحلة المباركة.

وأضاف أن إطلاق برنامج “مصحف لكل حاج” يأتي بناءً على توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ونائبه لشؤون المسجد الحرام الشيخ محمد بن ناصر الخزيم في زيادة العناية بحجاج بيت الله الحرام وما يقدم لهم من خدمات، والتي تشمل كل خدمة تقدمها إدارة شؤون المصاحف والكتب فيما يتعلق بالمصاحف وخدماتها وحلقات تعليم القرآن الكريم والدورات المصاحبة لها وإهداء الكتيبات.