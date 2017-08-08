 «العقاري»: تقليص فترة الانتظار إلى 5 سنوات.. والدعم للمواطن مباشرة | صحيفة تواصل الالكترونية

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«العقاري»: تقليص فترة الانتظار إلى 5 سنوات.. والدعم للمواطن مباشرة

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«العقاري»: تقليص فترة الانتظار إلى 5 سنوات.. والدعم للمواطن مباشرة

 

تواصل – فريق التحرير:

نفي صندوق التنمية العقارية صحة ما تم التطرق إليه مؤخراً من خلال وسائل التواصل الاجتماعي حول علاقة “برنامج التمويل المدعوم” مع الشركات التمويلية والبنوك، التي زعمت بأن مبالغ الدعم تذهب للبنوك أو الشركات التمويلية “دفعة واحدة”.

وأوضح بأن مبالغ الدعم يتم إيداعها في حساب المواطن المستفيد بعد سداده للقسط مباشرة وفق نظام الأقساط، ولفترة تصل إلى 300 شهر أي ما يعادل 25 عاماً، وأن تقسيم الدعم للمواطنين بهذه الطريقة يهدف إلى توزيع الدعم على شريحة أكبر من المستفيدين.

وأكد الصندوق بأن نسبة دعمه للمواطن المستفيد الذي يبلغ دخله الشهري 14 ألف ريال فما دون تبلغ 100% من أرباح التمويل، بحيث لا يتحمل المستفيد سوى سداد أصل القرض، مع العلم أن نسبة المستفيدين الذين يقل دخلهم عن ١٤ ألفاً تبلغ ٨٥٪ ممن هم على قوائم الانتظار.

كما أن النسبة المتبقية من المواطنين المتقدمين للصندوق الذين يبلغ دخلهم أكثر من 14 ألف ريال شهرياً يتم دعمهم بشكل جزئي بناء على الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة وقد يصل دعم بعضهم إلى 100% بناءً على قاعدة الدخل وعدد أفراد الأسرة.

وأشار الصندوق أن برنامج التمويل السكني المدعوم يساهم بشكل رئيسي في حل أكبر عقبة تواجه المواطنين المتقدمين للصندوق والمتمثلة في طول فترة الانتظار حيث سيتم تخفيض فترة انتظارهم وتسريع وتيرة خدمتهم ليحصلوا على التمويل المدعوم خلال 5 سنوات فقط بإذن الله.

الجدير بالذكر أن صندوق التنمية العقاري وعلى مدار أكثر من 40 عاماً قد ساهم في تمكين حوالي مليون أسرة سعودية من تملك السكن، وسيستمر في التزامه بتعزيز دوره الداعم والدائم لتحقيق تطلعات المواطنين بتملك المسكن المناسب عبر إيجاد حلول تمويلية تضمن له الاستمرار لخدمة جميع المواطنين المستحقين في المملكة.

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