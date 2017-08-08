 ارتفاع ضغط الدم أنهى حياته.. نقل القلب والكليتين والرئة من متوفى بمكة بعد موافقة ذويه | صحيفة تواصل الالكترونية

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ارتفاع ضغط الدم أنهى حياته.. نقل القلب والكليتين والرئة من متوفى بمكة بعد موافقة ذويه

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ارتفاع ضغط الدم أنهى حياته.. نقل القلب والكليتين والرئة من متوفى بمكة بعد موافقة ذويه

تواصل – فريق التحرير:

تمكن الفريق الطبي بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة بالتعاون مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء من إجراء عملية ناجحة لنقل أعضاء من متوفى دماغياً يبلغ من العمر 42 عاماً.

كان المريض قد وصل لطوارئ المستشفى فاقداً للوعي وبعد عمل الفحوصات والأشعة تبين وجود نزيف في الدماغ بسبب ارتفاع في ضغط الدم مما أدى إلى وفاته دماغياً، وعلى الفور تم تجهيز غرفة العمليات وتهيئتها لإجراء العملية الجراحية.

ووفقاً لصحة مكة المكرمة، فقد تم إجراء العملية الجراحية بواسطة فريق طبي متكامل من مختلف التخصصات لاستئصال الأعضاء بعد أن أجريت الفحوصات والتحاليل اللازمة التي أثبتت وفاة المريض دماغياً، وكذلك تم أخذ موافقة رسمية من ذويه على التبرع بأعضائه، حيث تم استئصال الكليتين والرئتين والقلب للاستفادة من الصمامات، وتم نقل الأعضاء بطائرة الإخلاء الطبي إلى المرضى الذين سيستفيدون منها.

وأكدت “صحة” مكة أن إجراء هذه العملية الجراحية يأتي ضمن تعاونها مع المركز، وذلك من خلال توثيق المرضى المتوفين دماغياً وتمكين الفريق الجراحي الخاص بالمركز السعودي للعمل داخل قسم العمليات للاستفادة من أعضاء المتوفين دماغياً وتثقيف المجتمع وذوي المتوفين بشأن أهمية التبرع بالأعضاء ومساهمتها بإذن الله في إنقاذ حياة مرضى آخرين.

كما قدمت الصحة شكرها لذوي المتوفى دماغياً على موافقتهم وموقفهم الإنساني النبيل، وكذلك وجهت شكرها لجميع المشاركين في العملية الجراحية وخاصة قسم العمليات بالمستشفى الذي قام بالتحضير لهذه العملية قبل وبعد إجرائها بنجاح.

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