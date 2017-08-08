بينها السجن 11 عاماً.. 3 عقوبات لمواطن أَيَّدَ «داعش» وزيَّف نقودًا ومحررات رسمية

تواصل – علي الصغير:

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، حكماً ابتدائياً بحق مواطن بعد ثبوت إدانته بتأييد الأعمال الإرهابية التي يقوم بها تنظيم داعش الإرهابي، وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة المعلوماتية وجهاز الحاسب الآلي وهاتفه الجوال من خلال البحث عبر برنامج التواصل الاجتماعي “تويتر” عن أعضاء تنظيم داعش لمتابعة ما يطرحونه من مواضيع وأفكار وإعادة تغريدها، ومتابعة إصدارات التنظيم وأخباره وما يقوم به من أعمال إرهابية.

كما شمل الاتهام، تخزين المتهم لصور أعضاء التنظيم وصور لأشخاص تم قتلهم من قبل داعش وشعارات مؤيدة للتنظيم وإقامة علاقات وصور محرمة ومقاطع إباحية، وقيامه بتزييف نقود ورقية متداولة نظاماً بالمملكة العربية السعودية، وتزوير محررات منسوبة إلى جهات عامة (تقارير طبية ـ ونماذج تخفيض تذاكر سفر بالطائرة ـ ونماذج إصلاح مركبات) وتزوير محرر عرفي (بطاقة عدم تعرض) واستخدامه لتلك المحررات.

وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أُدين به بالسجن 11 عاماً من تاريخ إيقافه، وإغلاق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، كما قررت المحكمة منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه المحكوم به، بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذه.