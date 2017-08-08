 بينها السجن 11 عاماً.. 3 عقوبات لمواطن أَيَّدَ «داعش» وزيَّف نقودًا ومحررات رسمية | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

مواطن يتحدى إعاقته ويبتكر نظام «تحكم يدوي» لسيارته الخاصة (فيديو) «الشؤون الإسلامية»: منصة «مناسك لعلوم الحج» تشهد إقبالاً كثيفاً من أنحاء العالم (فيديو) مفقود منذ 4 أيام.. العثور على جثة مواطن بمنطقة صحراوية في الأفلاج بالفيديو.. قائد ميداني بالجيش اليمني يكشف النتائج الأولية لمعركة «غرب تعز» محلل سياسي يوضح أسباب تسليم 3 مطلوبين أنفسهم لرجال الأمن (فيديو) مركز الأمن الإلكتروني: مهاجمون يستخدمون طرقاً غير تقليدية في اختراق الأجهزة.. وهذه سبل الوقاية قائمة طويلة من مطالب المواطنين لوزير الصحة.. فبماذا رد عليهم؟ القبض على «إعلامي ومُنشد» يؤدي حركة «الداب» التي ترمز لتعاطي الحشيش جريمة بشعة.. القتل تعزيراً لمواطن قتل طفله (14 شهراً) بضربه على وجهه ورميه على الأرض بالرياض اتفاقية بين «الطيران المدني» و«كريم» لنقل الركاب بجميع مطارات المملكة حد الحرابة والقتل تعزيرًا لاثنين من مغتالي الشهيد السواط.. و28 سنة سجنا للثالث الصحة: 3 إصابات بفيروس «كورونا» في دومة الجندل خلال يومين

بينها السجن 11 عاماً.. 3 عقوبات لمواطن أَيَّدَ «داعش» وزيَّف نقودًا ومحررات رسمية

0
بينها السجن 11 عاماً.. 3 عقوبات لمواطن أَيَّدَ «داعش» وزيَّف نقودًا ومحررات رسمية

تواصل – علي الصغير:

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، حكماً ابتدائياً بحق مواطن بعد ثبوت إدانته بتأييد الأعمال الإرهابية التي يقوم بها تنظيم داعش الإرهابي، وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة المعلوماتية وجهاز الحاسب الآلي وهاتفه الجوال من خلال البحث عبر برنامج التواصل الاجتماعي “تويتر” عن أعضاء تنظيم داعش لمتابعة ما يطرحونه من مواضيع وأفكار وإعادة تغريدها، ومتابعة إصدارات التنظيم وأخباره وما يقوم به من أعمال إرهابية.

كما شمل الاتهام، تخزين المتهم لصور أعضاء التنظيم وصور لأشخاص تم قتلهم من قبل داعش وشعارات مؤيدة للتنظيم وإقامة علاقات وصور محرمة ومقاطع إباحية، وقيامه بتزييف نقود ورقية متداولة نظاماً بالمملكة العربية السعودية، وتزوير محررات منسوبة إلى جهات عامة (تقارير طبية ـ ونماذج تخفيض تذاكر سفر بالطائرة ـ ونماذج إصلاح مركبات) وتزوير محرر عرفي (بطاقة عدم تعرض) واستخدامه لتلك المحررات.

وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أُدين به بالسجن 11 عاماً من تاريخ إيقافه، وإغلاق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، كما قررت المحكمة منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه المحكوم به، بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذه.

شاهد ايضا

مواطن يتحدى إعاقته ويبتكر نظام «تحكم يدوي» لسيارته الخاصة (فيديو)

مواطن يتحدى إعاقته ويبتكر نظام «تحكم يدوي» لسيارته الخاصة (فيديو)

«ديوان المظالم» يُطلق خدمة «تسجيل المحامين» إلكترونياً عبر بوابة «معين»

«ديوان المظالم» يُطلق خدمة «تسجيل المحامين» إلكترونياً عبر بوابة «معين»

«الشؤون الإسلامية»: منصة «مناسك لعلوم الحج» تشهد إقبالاً كثيفاً من أنحاء العالم (فيديو)

«الشؤون الإسلامية»: منصة «مناسك لعلوم الحج» تشهد إقبالاً كثيفاً من أنحاء العالم (فيديو)

مرشد سياحي ماليزي يروي اللحظات الأخيرة لمواطن سعودي قبل غَرقه

مرشد سياحي ماليزي يروي اللحظات الأخيرة لمواطن سعودي قبل غَرقه

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>