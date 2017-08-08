 حرس الحدود: تشديدات أمنية لمنع أي عمليات تسلل أو تهريب تؤثر على أمن الحجيج | صحيفة تواصل الالكترونية

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حرس الحدود: تشديدات أمنية لمنع أي عمليات تسلل أو تهريب تؤثر على أمن الحجيج

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حرس الحدود: تشديدات أمنية لمنع أي عمليات تسلل أو تهريب تؤثر على أمن الحجيج

تواصل – فريق التحرير

كشفت المديرية العامة لحرس الحدود عن فرضها تشديدات أمنية محكمة على الحدود لمنع أي عمليات تسلل أو تهريب تؤثر على أمن الحجيج، بالإضافة إلى مراقبة الحجاج القادمين عبر المنافذ البرية والموانئ البحرية، أثناء الدخول أو المغادرة.

وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود، إن المديرية العامة لحرس الحدود ممثلة في قيادات المناطق أكملت استعداداتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام عبر المنافذ البرية والبحرية، وتوفير الإمكانات وتهيئة الظروف التي تمكنهم من تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأشار، إلى أن المديرية العامة لحرس الحدود تعمل جنبا إلى جنب مع بقية أجهزة الدولة التي تُعنى بتنظيم الحج وخدمة الحجاج القادمين عبر المنافذ البرية والموانئ البحرية التالية: (ميناء جدة الإسلامي)، (ميناء ضباء )، (ميناء ينبع التجاري)، (منفذ الحديثة)، (منفذ الجديدة)، (الرقعي – الخفجي- البطحاء- جسر الملك فهد )، (منفذ الوديعة) و(منفذ حالة عمار)؛ وذلك من خلال المساهمة في عملية تنظيم حركة الحجاج في المنافذ البرية والموانئ البحرية، وإرشادهم داخل منطقة الحدود حتى وصولهم للمنافذ الرسمية بالمناطق الحدودية وفق المهام والواجبات المحددة لهذا الغرض.

وبيّن “المتحدث الرسمي ” أنّ حرس الحدود سيشارك في مساندة الدفاع المدني في أعمال البحث والإنقاذ بالمشاعر المقدسة من خلال فرق بحث وإنقاذ تتواجد في منطقة المشاعر، إضافة للمشاركة في أعمال مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج بمنى وأعمال مركز عمليات الطوارئ بالحج.

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