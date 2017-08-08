«وئام» تؤهّل ١٨٤شاباً وفتاة لزواج ناجح بلا مُنغصات

تواصل – فريق التحرير

نظمت جمعية وئام للتنمية الأسرية بالدمام مؤخراً عدداً من الدورات التدريبية والتأهيلية للمقبلين على الزواج استفاد منها ١٨٤شاباً وفتاة، تم تدريبهم على جوانب مختلفة مهمة منها النفسي، والشرعي، والاقتصادي والصحي والاجتماعي.

وأوضح مدير جمعية وئام عبدالرحمن الخضير أن هذه الدورات هي استمرار لبرامج وجهود الجمعية في تنمية الأسرة واستقرارها.

وأشار إلى أن تلك الدورات تضم عدة عناصر تتمثل في مفهوم الزواج، وأهدافه، والخطبة وآدابها، وآداب ليلة الزفاف، وآداب العِشرة والحياة الزوجية، والعلاقات الاجتماعية بعد الزواج، وحل المشكلات الزوجية، إضافة إلى برنامج الحوار الزوجي وإدارة ميزانية الأسرة وتربية الأبناء الهادف إلى توعية الشباب المقبلين على الزواج.

وحثّ الخضير الشبابَ والفتيات المقبلين والمقبلات على الزواج على المشاركة في البرنامج التدريبي الذي يعد صمام أمان من المشكلات ومنغصات الحياة الزوجية، موضحاً أن الجمعية تقيم البرنامج للشباب والفتيات 8 مرات شهرياً بمقرها بالدمام وفرعها بالجبيل الصناعية والخبر، وقريباً بالخفجي والنعيرية وحفر الباطن.

ولفت إلى أن التسجيل مفتوح للجميع من الشباب والفتيات المقبلين والمقبلات على الزواج عبر موقع الجمعية على الإنترنت www.weaam.org.sa ، داعياً في الوقت ذاته رجال وسيدات الأعمال بالمنطقة الشرقية إلى الوقوف مع الجمعية في برامجها وأنشطتها ومساهمتهم في دعم الاستقرار الأسري لمجتمع المنطقة الشرقية.