 «الشؤون الإسلامية»: منصة «مناسك لعلوم الحج» تشهد إقبالاً كثيفاً من أنحاء العالم (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

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«الشؤون الإسلامية»: منصة «مناسك لعلوم الحج» تشهد إقبالاً كثيفاً من أنحاء العالم (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

أكد الشيخ طلال بن أحمد العقيل، مستشار وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، أن منصة مناسك لنشر علوم الحج والعمرة تشهد إقبالاً كثيفاً من كافة دول العالم منذ تدشينها.

وقال “العقيل” في مداخلة هاتفية مع قناة “الإخبارية”: إن “المنصة تستهدف جميع الراغبين في معرفة علوم المناسك في العالم وخاصة الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة المجانية التي تقدم دروسها بثماني لغات عالمية”.

وأشار إلى مشاركة 40 متخصصاً من نخبة العلماء والدعاة, ومن أصحاب الخبرات التراكمية الطويلة والأكاديميين في العلوم الشرعية في إعداد أكثر من ألف مادة علمية بين درس وحلقة تلفزيونية على المنصة للتعريف بمناسك الحج.

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