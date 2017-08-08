 «جوجل» تُطلق تحديثاً لهواتف «أندرويد» لمواجهة الثغرات الأمنية | صحيفة تواصل الالكترونية

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«جوجل» تُطلق تحديثاً لهواتف «أندرويد» لمواجهة الثغرات الأمنية

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«جوجل» تُطلق تحديثاً لهواتف «أندرويد» لمواجهة الثغرات الأمنية

تواصل – وكالات:

أطلقت شركة جوجل التحديث الأمني لهواتفها الخاصة من فئتي نيكسوس وبيكسل على أن يتم إرساله لباقي الأجهزة في وقت لاحق، وذلك لضمان خلو النظام من الثغرات والمشاكل الأمنية ومعالجتها باستمرار.

ويأتي التحديث بحجم 41.8MB بدأ بالوصول فعلاً لهواتف Nexus وPixel وتقول قوقل إنه يعالج العديد من الثغرات التي تم اكتشافها أو الإبلاغ عنها من قبل المطورين، مؤكدة أنها لم تسجل أي تقارير لاستغلال هذه الثغرات على أجهزة المستخدمين، وهذا يعني أنه تم اكتشاف هذه المشاكل الأمنية وإصلاحها بصمت.

وإذا كنت من مُلاك هواتف نيكسوس وبيكسل فقد يصلك التحديث في أي لحظة خلال الساعات المقبلة، أما ملاك هواتف أندرويد الأخرى فسوف يصلهم التحديث لاحقاً من قبل الشركات المصنعة.

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