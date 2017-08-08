«ديوان المظالم» يُطلق خدمة «تسجيل المحامين» إلكترونياً عبر بوابة «معين»

تواصل – فريق التحرير:

أطلق ديوان المظالم، اليوم، خدمة ‘‘تسجيل المحامين” والتي تتيح تسجيل المحامي في بوابة خدمات (مُعين) الإلكترونية، وذلك لمواكبة هدف الديوان في خطته الاستراتيجية (2020)، بما يتفق مع التوجهات العامة والأطر الأساسية لرؤية المملكة 2030، ومتابعةً لاستكمال محتوى البوابة القضائية للمستفيدين.

وأبان الديوان عبر بوابته الإلكترونية، أن إطلاق هذه الخدمة تمنح المحامين الاستفادة من الخدمات الخاصة بعملهم بكل يُسر وسهولة، ودون حاجة إلى مراجعة المحكمة، والتي تأتي متكاملة إلكترونياً مع بياناتهم لدى وزارة العدل والتحقق من سريان رخصة المحاماة آلياً عند التسجيل بالإضافة إلى التفعيل.

موضحاً أن الخدمة تتيح للمحامي بعد تسجيله إدراج بياناته ورخصته تلقائياً في الدعاوى والطلبات الجديدة المقدمة منه دون حاجة إلى تكراراها عند تقديم كل دعوى وطلب، كما أنها تتميز بتنبيه الدوائر القضائية على الوكلاء من غير المحامين الذين يترافعون في أكثر من ثلاث دعاوى بما يخالف نظام المحاماة.

وتجدر الإشارة، إلى أن هذه الخدمة تعد تمهيداً لإطلاق خدمات خاصة بالمحامي مثل إدارة دعاوى الموكلين، وإتاحة تسجيل كافة بياناتهم لتسهيل استخدامها في الدعاوى والطلبات التي يقدمها المحامي بالوكالة عنهم، علماً بأنه سيتم تعديل نوع حسابات مستخدمي نظام معين من المحامين والمحاميات الحاليين آلياً عن طريق التكامل الإلكتروني مع وزارة العدل، كما يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل في بوابة نظام معين واختيار نوع المستخدم (محامي) واستكمال خطوات التسجيل.

وتزامناً مع تدشين هذه الخدمة يعتزم ديوان المظالم، يوم الأربعاء المقبل 1438/11/24، عقد ورشة عمل بمحافظة جدة تتناول التعريف بالخدمات القضائية الإلكترونية المتاحة للمحامين عبر هذه الخدمة، وأيضاً الاستماع إلى المقترحات من الحضور، ويتيح الديوان التسجيل لحضور هذه الورشة عن طريق بوابته الإلكترونية www.bog.gov.sa، ثم الدخول على أيقونة ورشة العمل واستكمل إجراءات التسجيل لحضور الورشة.

الجدير بالذكر أن ديوان المظالم كان قد أعلن الأسبوع المنقضي عن عزمه إطلاق عددٍ من الخدمات القضائية الإلكترونية المتممة لخدمات برنامج (معين) الإلكتروني.