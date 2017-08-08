مفقود منذ 4 أيام.. العثور على جثة مواطن بمنطقة صحراوية في الأفلاج

تواصل – الأفلاج:

عثرت الجهاتُ الأمنية، اليوم الثلاثاء، على جثة مواطن بجوار مركبته في منطقة صحراوية جنوب غربي الأفلاج، مؤكدةً أن الجثة تعود لشخص مبلَّغ عن تغيبه منذ الجمعة الماضية.

وكان ذوو مواطن قد أبلغوا الجهات الأمنية بتغيبه وفقدان أثره منذ يوم الجمعة الماضي، مشيرين إلى أنه كان يقود سيارة من نوع “هيونداي”.

بدورها، كثَّفت الجهاتُ الأمنية جهودَها وبمساعدة متطوعين للبحث عن المواطن المفقود، وكانت آخر إحداثيات له بمنطقة الهدار (110 كلم جنوب غربي الأفلاج)، وتم العثور عليه متوفى صباح اليوم في منطقة صحراوية قرب الشجري جنوبي الهدار.