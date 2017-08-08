أخصائي يحذِّر من إزالة «شعر الأنف»: تُعرّضك للأمراض

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حذَّر أستاذ أنف وأذن وحنجرة، من إزالة شعر الأنف، مؤكداً أنه يعرّض الشخص للكثير من الأمراض؛ نظراً لأنه يمنع دخول الميكروبات والفيروسات وأي أجسام ضارة إلى الجسم.

وأوضح الدكتور محمد كمال أن إزالة شعر الأنف تتسبب في الآتي:

1- منع إفراز الأنف للمادة المخاطية التي تقوم بتليين الأنف.

2- يجعل الأنف أكثر صلابة مما يسبب آلاماً كثيرة.

3- تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالأمراض نتيجة ضعف المناعة.

4- خطر تلف الأغشية المخاطية داخل الأنف.

5- الأغشية المخاطية التالفة تؤدي إلى مشاكل في الجهاز التنفسي كالالتهابات المزمنة في الشعب الهوائية وحساسية الصدر المزمنة.

ونصح “كمال” بضرورة الامتناع عن إزالة شعيرات الأنف بجميع الوسائل سواء بالطرق التقليدية بشد الشعر أو بالليزر وغيرها، فجميعها تصيب الأغشية المخاطية بالأنف وتسبب دخول أمراض كثيرة إلى الجسم.

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