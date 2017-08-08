 أخصائي يحذِّر من إزالة «شعر الأنف»: تُعرّضك للأمراض | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

محلل سياسي يوضح أسباب تسليم 3 مطلوبين أنفسهم لرجال الأمن (فيديو) مركز الأمن الإلكتروني: مهاجمون يستخدمون طرقاً غير تقليدية في اختراق الأجهزة.. وهذه سبل الوقاية قائمة طويلة من مطالب المواطنين لوزير الصحة.. فبماذا رد عليهم؟ القبض على «إعلامي ومُنشد» يؤدي حركة «الداب» التي ترمز لتعاطي الحشيش ارتكب جريمة بشعة.. القتل تعزيراً لمواطن قتل طفله (14 شهراً) بضربه على وجهه ورميه على الأرض بالرياض اتفاقية بين «الطيران المدني» و«كريم» لنقل الركاب بجميع مطارات المملكة حد الحرابة والقتل تعزيرًا لاثنين من مغتالي الشهيد السواط.. و28 سنة سجنا للثالث الصحة: 3 إصابات بفيروس «كورونا» في دومة الجندل خلال يومين تفاصيل لقاء أمير الشرقية بالمطلوبَيْن «آل جمال» و«آل زايد».. ما الرسالة التي وجهها؟ الديوان الملكي: وفاة الأمير سلمان بن سعد بن عبدالله.. والصلاة عليه عصرًا بالفيديو والصور.. إصابة امرأة ورجل دفاع مدني في حريق منتجع نسائي بعنيزة خلال استقباله وفد حجاج العراق.. أمير «الشمالية»: نحن في خدمة الإسلام والمسلمين (فيديو)

أخصائي يحذِّر من إزالة «شعر الأنف»: تُعرّضك للأمراض

0
أخصائي يحذِّر من إزالة «شعر الأنف»: تُعرّضك للأمراض

تواصل – متابعات:

حذَّر أستاذ أنف وأذن وحنجرة، من إزالة شعر الأنف، مؤكداً أنه يعرّض الشخص للكثير من الأمراض؛ نظراً لأنه يمنع دخول الميكروبات والفيروسات وأي أجسام ضارة إلى الجسم.

وأوضح الدكتور محمد كمال أن إزالة شعر الأنف تتسبب في الآتي:

1- منع إفراز الأنف للمادة المخاطية التي تقوم بتليين الأنف.

2- يجعل الأنف أكثر صلابة مما يسبب آلاماً كثيرة.

3- تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالأمراض نتيجة ضعف المناعة.

4- خطر تلف الأغشية المخاطية داخل الأنف.

5- الأغشية المخاطية التالفة تؤدي إلى مشاكل في الجهاز التنفسي كالالتهابات المزمنة في الشعب الهوائية وحساسية الصدر المزمنة.

ونصح “كمال” بضرورة الامتناع عن إزالة شعيرات الأنف بجميع الوسائل سواء بالطرق التقليدية بشد الشعر أو بالليزر وغيرها، فجميعها تصيب الأغشية المخاطية بالأنف وتسبب دخول أمراض كثيرة إلى الجسم.

مواد ذات صلة:

تحذير.. إزالة شعيرات الأنف بالشمع قد يقتل

شاهد ايضا

استغاثة مواطن: «أختي أدمنت على يد زوجها السابق.. كيف أنقذها؟»

استغاثة مواطن: «أختي أدمنت على يد زوجها السابق.. كيف أنقذها؟»

تعرّف على أسباب قِصر القامة عند الأطفال وطرق الحماية

تعرّف على أسباب قِصر القامة عند الأطفال وطرق الحماية

انتبه.. تغير لون الأظافر يدل على 5 مشاكل صحية

انتبه.. تغير لون الأظافر يدل على 5 مشاكل صحية

6 نصائح تجنبك الخطر أثناء ممارسة الرياضة في «الحر»

6 نصائح تجنبك الخطر أثناء ممارسة الرياضة في «الحر»

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>