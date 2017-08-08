 دراسة: إدمان نشر الصور بمواقع التواصل «مشكلة صحية» | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

مفقود منذ 4 أيام.. العثور على جثة مواطن بمنطقة صحراوية في الأفلاج بالفيديو.. قائد ميداني بالجيش اليمني يكشف النتائج الأولية لمعركة «غرب تعز» محلل سياسي يوضح أسباب تسليم 3 مطلوبين أنفسهم لرجال الأمن (فيديو) مركز الأمن الإلكتروني: مهاجمون يستخدمون طرقاً غير تقليدية في اختراق الأجهزة.. وهذه سبل الوقاية قائمة طويلة من مطالب المواطنين لوزير الصحة.. فبماذا رد عليهم؟ القبض على «إعلامي ومُنشد» يؤدي حركة «الداب» التي ترمز لتعاطي الحشيش ارتكب جريمة بشعة.. القتل تعزيراً لمواطن قتل طفله (14 شهراً) بضربه على وجهه ورميه على الأرض بالرياض اتفاقية بين «الطيران المدني» و«كريم» لنقل الركاب بجميع مطارات المملكة حد الحرابة والقتل تعزيرًا لاثنين من مغتالي الشهيد السواط.. و28 سنة سجنا للثالث الصحة: 3 إصابات بفيروس «كورونا» في دومة الجندل خلال يومين تفاصيل لقاء أمير الشرقية بالمطلوبَيْن «آل جمال» و«آل زايد».. ما الرسالة التي وجهها؟ الديوان الملكي: وفاة الأمير سلمان بن سعد بن عبدالله.. والصلاة عليه عصرًا

دراسة: إدمان نشر الصور بمواقع التواصل «مشكلة صحية»

0
دراسة: إدمان نشر الصور بمواقع التواصل «مشكلة صحية»

 

تواصل – وكالات:

نبهت دراسة أمريكية، إلى أن مشاركة الكثير من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، قد يكون مؤشراً على المعاناة من الاكتئاب.

واعتمدت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعتي هارفارد وفيرمونت، على حاسوب مبرمج يستطيع تحديد حالات الاكتئاب استناداً إلى طبيعة الصور التي يشارك بها المستخدمون، والتعليقات التي ترافقها.

وبحسب ما جرى نشره في مجلة “EPJ Data Science”، فإن الحاسوب شخّص الاكتئاب في 70 في المئة من الحالات، فيما لا يقوم الأهل والأطباء بذلك إلا بـ40 في المئة.

وأشارت الدراسة إلى أن صور المصابين بالاكتئاب تميل في أغلب الأحيان إلى الألوان القاتمة، كما أنها تجلب عدداً أكبر من التعليقات مقارنة بمنشورات غير المكتئبين.

واستخدم الباحثون، حاسوبهم المبرمج في تحليل 43 ألفاً و950 صورة، واعتمدوا على حسابات 166 شخصاً، 71 منهم شخصت لديهم الإصابة بالاكتئاب في وقت سابق.

واستطاع برنامج الحاسوب أن يتعرف على الأشخاص الذين يعانون الاكتئاب، ويرى الباحثون أن البرنامج لا يزال في حاجة إلى التطوير حتى يصبح أداة مساعدة للطب مستقبلاً.

شاهد ايضا

بواسطة كاميرا مُثبتة.. رصد حيوان لم يره أحدٌ منذ 35 عاماً

بواسطة كاميرا مُثبتة.. رصد حيوان لم يره أحدٌ منذ 35 عاماً

حبست طفليها في سيارة بغرض التأديب فتوفيا بسبب الحرارة

حبست طفليها في سيارة بغرض التأديب فتوفيا بسبب الحرارة

يحدث في إيطاليا.. رجل إطفاء يشعل الحرائق لكسب المال

يحدث في إيطاليا.. رجل إطفاء يشعل الحرائق لكسب المال

احذر من تركيب صندوق سقف غير المخصص للسيارة لهذه الأسباب

احذر من تركيب صندوق سقف غير المخصص للسيارة لهذه الأسباب

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>