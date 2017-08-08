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مركز الأمن الإلكتروني: مهاجمون يستخدمون طرقاً غير تقليدية في اختراق الأجهزة.. وهذه سبل الوقاية

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مركز الأمن الإلكتروني: مهاجمون يستخدمون طرقاً غير تقليدية في اختراق الأجهزة.. وهذه سبل الوقاية

تواصل – الرياض

حذَّر مركزُ الأمن الإلكتروني بالمملكة العربية السعودية، من استخدام مهاجمين طُرقاً غير تقليدية في اختراق الأجهزة، منها ما يسمى بـ DNS-Bot، وهي برمجية خبيثة تعمل لزرع أبواب في جهاز الضحية، والقيام باستخدام بروتوكول (DNS) للتواصل مع خادم المهاجمين.

وقال المركز: إن طُرق الاستهداف عديدة ومتنوعة، من ضمنها رسائل البريد التصيدي والروابط المشبوهة.

وحدد مركز الأمن الإلكتروني سُبل الوقاية، بضرورة مراقبة ومتابعة بروتوكول DNS باستمرار، ومنع استخدام المنافذ ports غير المعروفة وغير المستخدمة، والاكتفاء بما تستخدمه المنشأة، وتسجيل وحفظ سجلات الدخول لبروتوكول DNS، ومراجعة الاتصالات غير المعتادة والتأكد من سلامتها من أي طلب لنطاق مشبوه.

وطبقاً لبيان المركز، تأثير الهجوم يتركز في: التحكم بجهاز الضحية، سرقة البيانات، وضع برمجيات خبيثة في شبكة الضحية، إمكانية عمل هجوم تخريبي للشبكة.

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