مرشد سياحي ماليزي يروي اللحظات الأخيرة لمواطن سعودي قبل غَرقه

تواصل – سامر محمد:

كشفت صحيفة “ذا صن ديلي” الماليزية أن جثمان المواطن السعودي الذي غرق بالقرب من شاطئ “تانجونج بونجا” مساء أمس الاثنين سيتم نقله الليلة إلى المملكة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في سفارة المملكة بماليزيا أن الترتيبات قد اتخذت لنقل جثمان المواطن “ناصر” البالغ من العمر 40 عاماً للمملكة بعد الانتهاء من إجراءات ما بعد الوفاة بمستشفى “بينانج”، كما أن مسؤولي السفارة سيرتبون عودة أسرته للمملكة.

من جانبه كشف المرشد السياحي “نور علام عبدالوهاب” للصحيفة عن أن “ناصر” كان يمارس التزلج على الماء الساعة السادسة مساء، وحينها سقطت أسورة ذهبية لابنته في البحر فقفز في محاولة لاستعادتها بعد أن خلع جاكت الإنقاذ، لكنه لم يخرج من المياه.

وأوضح عبدالوهاب أنه تم إبلاغ السلطات بشكل عاجل للمساعدة، وعثرت فرق الإنقاذ على جثة “ناصر” على بعد 300 متر من الشاطئ، حيث أُخرج إلى الشاطئ الساعة الثامنة والربع مساء لكن أُعلن عن وفاته قبل نقله للمستشفى.