 بالفيديو.. قائد ميداني بالجيش اليمني يكشف النتائج الأولية لمعركة «غرب تعز» | صحيفة تواصل الالكترونية

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بالفيديو.. قائد ميداني بالجيش اليمني يكشف النتائج الأولية لمعركة «غرب تعز»

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تواصل – فريق التحرير:

كشف رشيد الفاضل، قائد كتيبة التعزيز باللواء 17 في الجيش الوطني اليمني، عن النتائج الأولية للمعركة العسكرية التي انطلقت أمس غربي تعز.

وقال “الفاضل” في مقابلة مع قناة “الإخبارية” من على جبهة القتال: إن “النتائج الأولية للمعركة تمثلت في سيطرتنا على منطقة مدرات وأجزاء من وادي حنش غربي مدينة تعز، وسنواصل التقدم حتى هزيمة الانقلابيين”.

وفي جبهة “الكدحة” جنوب غربي تعز، أكد قائد ميداني بالجيش اليمني، أنهم “يهدفون إلى الالتحام بجبهة المخا التي تواصل تقدمها باتجاه (البارح) وكسر الحصار على تعز بفتح المنفذ الغربي وصولاً إلى المخا حيث ميناء المحافظة”.

وكان الجيش الوطني اليمني، أطلق فجر أمس الاثنين، عملية عسكرية موسعة في الجبهة الغربية لمدنية تعز، لتطهيرها من الانقلابيين وتأمين المناطق المحررة.

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