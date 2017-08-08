محلل سياسي يوضح أسباب تسليم 3 مطلوبين أنفسهم لرجال الأمن (فيديو)

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قال المحلل السياسي أحمد الركبان؛ تعليقاً على تسليم ثلاثة من المطلوبين أمنياً لأنفسهم أمس للأجهزة الأمنية: إن “عزوف الشباب عن الجماعات الإرهابية دليل إدراكهم ووعيهم بأن هذه الجماعات طريق للهلاك”.

وأضاف “الركبان” في مداخلة هاتفية مع قناة “الإخبارية”: أن “المطلوبين الثلاثة سلموا أنفسهم بعد خمس سنوات من الهروب، لأنهم شعروا في النهاية أنهم أبناء الوطن ولا مفر من العودة إليه، وأنه لن تحدث فوضى أمنية في المملكة”.

وأوضح المحلل السياسي أن “أبناء القطيف جُلهم مواطنون ولكن بعضهم مغرر بهم من قبل طهران وميليشيا (حزب الله) للقيام بعمليات إرهابية تزعزع أمن واستقرار المملكة، ولكن وجهاء المحافظة يوجهون أبناءها بضرورة الامتثال لأوامر الدولة”.