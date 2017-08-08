بعد 16 عامًا على موته.. تحديد هوية أحد ضحايا هجمات 11 سبتمبر

تواصل – وكالات

بعد مرور 16 عاماً على مقتله، تمكن الأطباء الشرعيون من تحديد هوية أحد ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 على مركز التجارة العالمي في نيويورك.

وبحسب وكالة الأناضول، فقد أكد بيان صادر عن هيئة الطب الشرعي بنيويورك أن الأطباء تمكنوا من تحديد هوية شخص آخر من ضحايا هجمات 11 سبتمبر، بفضل تقنية جديدة للتعرف على الحمض النووي (لم يتم الكشف عنها).

ولم يكشف البيان عن اسم الضحية المتعرف عليه مؤخراً بسبب عدم رغبة عائلته في الإعلان عن هويته. وأوضح البيان أن عدد ضحايا الهجمات الذين تم التعرف على هويتهم وصل إلى ألف و641 شخصاً.

وكان آخر تحديد لهوية شخص من ضحايا هجمات 11 سبتمبر تم عام 2015. وفي 11 سبتمبر 2001، تم اختطاف 4 طائرات ركاب مدنية، صدمت اثنتان منهما برجي المركز التجاري العالمي في نيويورك، وصدمت طائرةٌ مبنى البنتاغون في واشنطن، في حين تمكنت المقاتلاتُ الأمريكية من إسقاط الطائرة الرابعة فوق بنسلفانيا. وبلغ عدد ضحايا الهجمات ألفين و753 شخصاً.