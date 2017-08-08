 بعد 16 عامًا على موته.. تحديد هوية أحد ضحايا هجمات 11 سبتمبر | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

مفقود منذ 4 أيام.. العثور على جثة مواطن بمنطقة صحراوية في الأفلاج بالفيديو.. قائد ميداني بالجيش اليمني يكشف النتائج الأولية لمعركة «غرب تعز» محلل سياسي يوضح أسباب تسليم 3 مطلوبين أنفسهم لرجال الأمن (فيديو) مركز الأمن الإلكتروني: مهاجمون يستخدمون طرقاً غير تقليدية في اختراق الأجهزة.. وهذه سبل الوقاية قائمة طويلة من مطالب المواطنين لوزير الصحة.. فبماذا رد عليهم؟ القبض على «إعلامي ومُنشد» يؤدي حركة «الداب» التي ترمز لتعاطي الحشيش ارتكب جريمة بشعة.. القتل تعزيراً لمواطن قتل طفله (14 شهراً) بضربه على وجهه ورميه على الأرض بالرياض اتفاقية بين «الطيران المدني» و«كريم» لنقل الركاب بجميع مطارات المملكة حد الحرابة والقتل تعزيرًا لاثنين من مغتالي الشهيد السواط.. و28 سنة سجنا للثالث الصحة: 3 إصابات بفيروس «كورونا» في دومة الجندل خلال يومين تفاصيل لقاء أمير الشرقية بالمطلوبَيْن «آل جمال» و«آل زايد».. ما الرسالة التي وجهها؟ الديوان الملكي: وفاة الأمير سلمان بن سعد بن عبدالله.. والصلاة عليه عصرًا

بعد 16 عامًا على موته.. تحديد هوية أحد ضحايا هجمات 11 سبتمبر

0
بعد 16 عامًا على موته.. تحديد هوية أحد ضحايا هجمات 11 سبتمبر

تواصل – وكالات

بعد مرور 16 عاماً على مقتله، تمكن الأطباء الشرعيون من تحديد هوية أحد ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 على مركز التجارة العالمي في نيويورك.

وبحسب وكالة الأناضول، فقد أكد بيان صادر عن هيئة الطب الشرعي بنيويورك أن الأطباء تمكنوا من تحديد هوية شخص آخر من ضحايا هجمات 11 سبتمبر، بفضل تقنية جديدة للتعرف على الحمض النووي (لم يتم الكشف عنها).

ولم يكشف البيان عن اسم الضحية المتعرف عليه مؤخراً بسبب عدم رغبة عائلته في الإعلان عن هويته. وأوضح البيان أن عدد ضحايا الهجمات الذين تم التعرف على هويتهم وصل إلى ألف و641 شخصاً.

وكان آخر تحديد لهوية شخص من ضحايا هجمات 11 سبتمبر تم عام 2015. وفي 11 سبتمبر 2001، تم اختطاف 4 طائرات ركاب مدنية، صدمت اثنتان منهما برجي المركز التجاري العالمي في نيويورك، وصدمت طائرةٌ مبنى البنتاغون في واشنطن، في حين تمكنت المقاتلاتُ الأمريكية من إسقاط الطائرة الرابعة فوق بنسلفانيا. وبلغ عدد ضحايا الهجمات ألفين و753 شخصاً.

شاهد ايضا

بالفيديو.. قائد ميداني بالجيش اليمني يكشف النتائج الأولية لمعركة «غرب تعز»

بالفيديو.. قائد ميداني بالجيش اليمني يكشف النتائج الأولية لمعركة «غرب تعز»

تنصيب روحاني.. الحفل الذي انقلب إلى فضيحة ومادة للسخرية بين الإيرانيين

تنصيب روحاني.. الحفل الذي انقلب إلى فضيحة ومادة للسخرية بين الإيرانيين

رويترز: مبعوثان أمريكيان يتوجهان إلى الخليج لحل الأزمة مع قطر ودعم وساطة الكويت

رويترز: مبعوثان أمريكيان يتوجهان إلى الخليج لحل الأزمة مع قطر ودعم وساطة الكويت

اليمن.. الجيش الوطني يتقدم في مواقع غرب تعز

اليمن.. الجيش الوطني يتقدم في مواقع غرب تعز

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>