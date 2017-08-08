 ضبط 21 ألف عبوة كُحْل تسبب تلف العين‎ بـ«محلات المسفلة» في مكة | صحيفة تواصل الالكترونية

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ضبط 21 ألف عبوة كُحْل تسبب تلف العين‎ بـ«محلات المسفلة» في مكة

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ضبط 21 ألف عبوة كُحْل تسبب تلف العين‎ بـ«محلات المسفلة» في مكة

تواصل – فريق التحرير

ضبطت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة كميات كبيرة من الأعشاب والزيوت والمخاليط الشعبية مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستخدام.

جاء ذلك خلال حملة موسعة شنتها، مساء أمس، على محال بيع الخردوات التي خالفت أنشطتها المرخصة ودمجت بيع المخاليط العشبية والأدوية الشعبية دون ترخيص، بمنطقة المسفلة وذلك بمشاركة الصيدلي فهد القرشي وعدد من المختصين.

ووفقاً لبيان صادر عن الإدارة العامة لصحة البيئة بمكة، فإن لجنة مكافحة ظاهرة بيع الأعشاب نفّذت مؤخراً العديد من الجولات الميدانية ضمن نشاطها في مراقبة الأسواق ومحال العطارة والباعة الجائلين وبائعي الأدوية والأعشاب المخالفين والقضاء على هذه الظواهر السلبية التي تشكل خطراً على الصحة العامة.

فيما أكد فهد عسيري ـ رئيس لجنة مكافحه ظاهره بيع الأعشاب أن اللجنة ضبطت مؤخراً أكثر من (19) محلاً مخالفاً، أغلقت منها (4) محال لوجود محظورات عشبية وطبية تؤثر سلباً على صحة الإنسان.

كما ضبطت وصادرت أكثر من 21 ألف عبوة كحل من نوع راني والإثمد والحرمين المخلوطة والتي تحتوي على مادة الرصاص التي تسبب تلفاً لشبكية العين.

أيضاً قامت اللجنة بضبط أكثر من (13.500) عبوة مخاليط وأعشاب جنسية وأعشاب لأمراض القلب والكبد والقولون والسكر والبهاق جميعها ادعاءات طبية، ومصادرة (140) عبوة مخلوط عشبي يحمل ادعاء بأنه للإنجاب، بالإضافة إلى مصادرة كميات كبيرة من حجر (الفك) الذي يدعي مروّجوه أنه لفك السحر والزواج والطلاق، وتمت إحالة العمالة المخالفة للجهة المختصة وإغلاق المحال لمدة 15 يوماً.

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