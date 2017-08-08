رئيسة وزراء بنجلاديش: نسعى أن نكون شريكاً استراتيجياً للمملكة في هذه المجالات

تواصل – سامر محمد:

أكدت رئيسة الوزراء البنجلاديشية الشيخة حسينة واجد، أن المملكة تتمتع دائماً بمكانة خاصة في قلوب الشعب البنجلاديشي ولدينا معها علاقات تقليدية وثيقة، مضيفة أن دولتنا تسعى لأن تكون شريكاً استراتيجياً للسعودية، عبر التعاون التدريبي المكثف وبناء منشآت البنية التحتية العسكرية وبناء السفن وتصدير المعدات العسكرية وغيرها.

وأشارت رئيسة الوزراء، خلال استقبالها للفريق الركن عبدالرحمن البنيان رئيس هيئة الأركان العامة السعودي، إلى أن العمالة البنجلاديشية في المملكة تساهم في دعم الاقتصاد السعودي، وقبل إرسالهم للعمل تعطيهم الحكومة البنجلاديشية التدريب اللازم والذي يشمل اللغة والقوانين الخاصة بالبلد الذي يتوجهون إليه.

من جانبه وصف الفريق “البنيان” العلاقات بين البلدين بالممتازة والمهمة، كما وصف العلاقات بين الجيشين بالجيدة جدا، وذلك وفقا لما جاء في صحيفة “بروثوم- ألو” البنجلاديشية.