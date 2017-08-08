مركز «خدمة اللغة العربية» ينظم الدورة الثانية للموفدين للخارج لتعليم غير الناطقين بها

تواصل – الرياض:

ينظم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، دورة تدريبية لتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها، ممن سيوفدون إلى بلاد غربية، وذلك بدءاً من يوم الأحد 21 ذي القعدة 1438هـ، ولمدة خمسة أيام بالتعاون مع إدارة المدارس السعودية في الخارج بوزارة التعليم.

وأوضح الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي، أن المركز ينفذ هذه الدورة -التي تعد الثانية في مجالها- برؤية من معالي وزير التعليم المشرف العام على المركز، الذي يؤكد أهمية استمرار هذا البرنامج في تأهيل المعلمين السعوديين الموفدين إلى البلاد غير العربية، وهي رؤية ترسخ منهج بلادنا الغالية المملكة العربية السعودية التي تقدم جهوداً كبيرة في خدمة اللغة العربية على الصعيدين الداخلي والدولي.

وأضاف، نفّذ المركز النسخة الأولى من هذا البرنامج في محرم الماضي لعدد من المعلمين الموفدين إلى جمهورية المالديف في مقر المركز، وتأكيداً لنجاح التجربة، ينفذ المركز هذه الدورة لأكثر من (27) معلماً موفدا، موزعين في أربع دول: جمهورية المالديف، جمهورية القمر المتحدة، جمهورية النيجر، جمهورية بوركينا فاسو، حيث تتناول الدورة لقاءات عمل نظرية وتطبيقية في موضوعات متعددة منها: (طرائق تعليم اللغات، اكتساب اللغة الثانية، تدريس المهارات والعناصر اللغوية، القياس والتقويم في سياق تعليم اللغة، وبناء المحتوى التعليمي، وتقنيات التعليم، وتطبيق عملي مصغر)؛ وذلك في (30) ساعة تدريبية يقدمها عدد من الخبراء المتخصصين في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وهم: الدكتور صالح الشثري، والدكتور محمد البشري، والدكتور خالد الصقير، وتنفذ في مقر المركز في الرياض.

مؤكداً أن المركز من خلال عمله الدولي وزياراته لعدد من الدول، لمس الأثر الذي يتركه المعلمون الموفدون في أنحاء العالم، مع إمكان تعميق ذلك الأثر؛ بتطوير مهارات المعلمين الموفدين في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، بما يسهم في تحقيق الإفادة المثلى من الإيفاد.

يذكر أن المركز نفّذ مؤخراً دورة تدريبية في تركيا، وقدم برامج تدريبية في الهند ضمن برنامج شهر اللغة العربية، بالإضافة إلى برامج تدريبية متعددة في الداخل والخارج، نفذها المركز خلال المدة الماضية أو يخطط لتنفيذها في المدة المقبلة.