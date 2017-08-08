 بواسطة كاميرا مُثبتة.. رصد حيوان لم يره أحدٌ منذ 35 عاماً | صحيفة تواصل الالكترونية

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بواسطة كاميرا مُثبتة.. رصد حيوان لم يره أحدٌ منذ 35 عاماً

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بواسطة كاميرا مُثبتة.. رصد حيوان لم يره أحدٌ منذ 35 عاماً

تواصل – وكالات:

التقطت كاميرا مثبتة في غابة بمنطقة يوركشاير شمالي بريطانيا، صوراً لحيوان نادر لم يره أحد حياً منذ 35 عاماً، حسبما أفادت منظمة “ناتشر سباي”.

ويُدعى الحيوان النادر “باين مارتن” أو “خز الصنوبر”، وهو من الفصيلة العرسية، وتعود آخر مرة شوهد فيها الحيوان حياً إلى عام 1982، علماً أنه تم اكتشاف جمجمة لـ”باين مارتن” عام 1993.

وقال عالم البيئة في “لجنة الغابات” البريطانية كاث باشفورث إنه “من الرائع تأكيد رؤية الحيوان، من الرائع اكتشاف أنه يعيش في غاباتنا بعد غيابه لأعوام طوال”.

ويتوقع أن وصول الحيوان إلى بريطانيا كان في أواخر العصر الجليدي، قبل نحو 10 آلاف عام، وفي وقت ما كان ثاني أكثر الحيوانات آكلة اللحوم انتشاراً في البلاد، قبل أن تبدأ أعداده في التراجع.

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