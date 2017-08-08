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قائمة طويلة من مطالب المواطنين لوزير الصحة.. فبماذا رد عليهم؟

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قائمة طويلة من مطالب المواطنين لوزير الصحة.. فبماذا رد عليهم؟

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل وزير الصحة توفيق الربيعة مع وسم دشنه مغردون بعنوان: “ماذا تطلب من وزير الصحة؟”والذين وجهوا من خلاله العديد من المطالب لوزير الصحة توفيق الربيعة؛ للنهوض بالخدمات الصحية.

“العلاج”، و”توفير الدواء”، و”المواعيد في المستشفيات الحكومية”، و”الرعاية الصحية”، و”الحقوق”، و”البدلات”، و”التوظيف”، و”التسيب في مراكز الرعاية”، و”الاختلاط”، و”عدم الالتزام بالزى الشرعي”، وغيرها، كانت هي أبرز المطالب التي تقدم بها المواطنين لوزير الصحة عبر تغريدات تويتر.

وفي تفاعل سريع منه، رد وزير الصحة عبر حسابه على “تويتر” قائلاً “أشكر كل من شَارَكَ في #ماذا_تطلب_من_وزير_الصحة؟ وكل الملاحظات محل اهتمامي وزملائي في الصحة ونقوم برصدها ومناقشتها والعمل على تطويرها”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “تركزت اقتراحاتكم على الاهتمام بالمواعيد وتوطين القطاع ومتابعة الحضور وتوفر الأسِرَّة والحقوق والبدلات والإحالات الطبية وتطوير مراكز الرعاية الأولية”.

طلبات المواطنين

وكان المغردون قد تباينت مطالبهم من وزير الصحة ما بين خدمات طبية وعلاجية، وتحسين الخدمة، والانضباط في المستشفيات، ومطالب خاصة بالكادر الطبي من بدلات وعلاوات.

وقال المغرد محمد اليحيا‏: “نريد أن يحصل المواطن على العلاج، حين يحتاجه دون أن يضطر للتوسل، وطلب ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي ودون منة من أحد”.

فيما قال أحد المغردين: “أصبحنا نرى الكثير من الممرضات سواء السعوديات أو غير السعوديات يخرجن من المستشفى بل، وحتى خارج أسوار المستشفى بلا عباءة.. فأين الشرع.. ؟، وأضاف: “لم لا تلزم الممرضات بالبالطوهات الواسعة الطويلة، ومنع الطيب والماكياج والتبرج منعا صارماً وتفعيل رقم للبلاغ عن المخالفات؟”

وطالب خالد العرابي الحارثي بـ “صرف علاوة سنوية للفنيين، الذي توقف السلم الوظيفي وتخصيص عيادات خاصة في المستشفيات لموظفي الصحة لعلاج عائلاتهم”.

في حين قال مغرد آخر إن “الكادر الصحي السعودي الذي يعمل في الغرب يبدع ومميز، وعلى مستوى عالٍ جداً، وفي السعودية يموت، البيئة تحتاج تغييراً”.

أما إبراهيم بالحارث فقال “نريد أن يتم صرف البدلات المستحقة والضرورية، لنا كبدل العدوى، وبدل السكن، وما إلى ذلك على جميع التمريض دون استثناء أحد”.

وطالب حملة الدبلومات الصحية، “النظر والالتفات إلى هؤلاء خريجي الدبلومات الصحية المطالبين بالتوظيف لهم ٦ سنوات وكلها وعود ليست في محلها”.

وقال عبدالله الطويلعي‏: “يعالج الأجانب بالمستشفيات الخاصة فقط، ولا يُقبلون بالحكومي”، وخاطب فواز البشري وزير الصحة قائلاً: كثير من الأطباء يشغلون مناصب إدارية وتركوا عياداتهم وأخذوا مكان المختصين في الإدارة بسبب مزاحمتهم للمواطنين المواعيد بالأشهر والأدوية نقصت”.

فيما طالب محمد آل فاضل‏، “أن تكون هناك مراعاة لنا ذوي الاحتياجات الخاصة في المستشفيات، صار لي ساعتين ونص ما دخلت على الدكتور وأنا توحدي”.

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