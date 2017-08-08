بلومبيرج: المملكة تُقلّص مبيعات نفطها الشهر المقبل لهذا الهدف

تواصل- سامر محمد:

علمت شبكة “بلومبيرج” الأمريكية أن السعودية تتجه لخفض مبيعات نفطها الخام لبعض المشترين في السوق الآسيوي الشهر المقبل، مشيرة إلى أن الحد من مبيعاتها لهؤلاء المشترين جزء من تعهداتها بتقليص صادرات النفط وبالتالي تقليص وفرة الإنتاج‏ النفطي عالمياً.

ونقلت عن مطلعين أن “أرامكو” ستزود بعض المشترين للنفط في السوق الآسيوي بكميات أقل من النفط الخام عن تلك التي طلبوا الحصول عليها في سبتمبر المقبل، وتبلغ تلك التخفيضات مليون برميل في أنحاء جنوب وجنوب شرق آسيا.

وذكرت الشبكة أن فشل جهود “أوبك” نتيجة زيادة إنتاج‏ ليبيا ونيجيريا والامتثال الضعيف فيما يتعلق بتقليص إنتاج‏ النفط من قبل بعض الدول الأعضاء في المنظمة؛ دفع المملكة للقيام بتحركات جديدة. وتحدثت الشبكة عن أنه خلال الأشهر الماضية عملت “أرامكو” إلى حد كبير على استبعاد تلك المنطقة من جهودها لتقليص الإنتاج.

وكانت المملكة أعلنت الشهر الماضي عن أنها خططت لزيادة الضغط على الدول التي لم تمتثل وتلتزم بتعهداتها فيما يتعلق بتقليص الإنتاج‏ كجزء من اتفاق بين “أوبك” ودول أخرى كروسيا وهو الاتفاق الذي يمتد حتى مارس المقبل.