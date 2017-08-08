 القبض على «اعلامي ومنشد» يؤدي حركة «الداب» التي ترمز لتعاطي الحشيش | صحيفة تواصل الالكترونية

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القبض على «إعلامي ومُنشد» يؤدي حركة «الداب» التي ترمز لتعاطي الحشيش

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القبض على «إعلامي ومُنشد» يؤدي حركة «الداب» التي ترمز لتعاطي الحشيش

الرياض – سامي الثبيتي:

أعلنت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، اليوم، أن الجهات الأمنية بالطائف ألقت القبض على إعلامي ومُنشد؛ لقيامه بمخالفة أنظمة اللجنة الوطنية ومشروع “نبراس”، وأدائه حركة الداب التي ترمز لتعاطي الحشيش.

وكان مرتادو موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قد طالبوا قبل أيام بمحاسبة المنشد لقيامه بحركة “الداب” أثناء احتفاله مع بعض الجماهير في مهرجان بالطائف.

المنشد قدَّم اعتذاره عبر حسابه بموقع “تويتر”، قائلاً: “‏أقدم أشد اعتذاري لحكومتنا الرشيدة وجمهوري العزيز على الحركة ‏(العفوية الغير مقصودة) في مهرجان الطائف ‏تقبلوا اعتذاري”.

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٣ تعليقات

  3. قبضوا على المنشد والحركة غير مقصودة واعتذر عنها اما المطرب المشهور بالحركة والتعاطي طليق بلامحاسبة والخافي اعظم

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