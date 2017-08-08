بالصور.. حريق في «عزيزية مكة» وإخلاء 391 حاجًا دون إصابات

تواصل – فريق التحرير:

تمكّنت فرقُ الدفاع المدني في حي العزيزية بمكة المكرمة من السيطرة على حريق في مبنى سكني به حجاجٌ دون وقوع إصابات أو ضحايا بفضل الله.

وقال المتحدثُ الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، إن بلاغاً ورد في تمام الساعة (7:31) مفاده وقوع حادث حريق في عمارة بحي العزيزية، وكان الحادثُ عبارة عن اشتعال النار في غرفة تقع بالدور السابع والأخير بمبنى يسكنه حجاج من الجنسية الهندية.

وأوضح أنه تم إخلاءُ جميع الحجاج -ويُقدَّر عددهم بحوالي 391- احترازياً نتيجة لكثافة الأدخنة عن طريق وحدات الإنقاذ، في حين جرى إخماد الحالة والسيطرة على الحادث دون حدوث أي إصابات في الأرواح ولله الحمد، لافتاً إلى أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مُسبِّبات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.