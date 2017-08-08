 تدريب أجهزة كمبيوتر للتعرف على لهجة التهكم | صحيفة تواصل الالكترونية

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تدريب أجهزة كمبيوتر للتعرف على لهجة التهكم

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تدريب أجهزة كمبيوتر للتعرف على لهجة التهكم

 

تواصل – وكالات:

ساعدت رموز تطبيق “إيموجي” التعبيرية علماء على تدريب أجهزة كمبيوتر في التعرف على لهجة التهكم في الرسائل النصية.

واستخدم باحثون 1.2 مليار تغريدة بموقع تويتر للتواصل الإلكتروني تحتوي كل منها على رمز تعبيري واحد على الأقل من بين  64 رمزاً أكثر شيوعاً؛ من أجل تطوير برنامج أطلقوا عليه اسم “ديب موجي”.

وفي بادئ الأمر، استطاع البرنامج، القائم على نظام للحلول الحسابية (خواريزم)، التنبؤ بأي رمز تعبيري يمكن استخدامه على الأرجح، ومن ثم التعرف على التهكم، وهو ما سمح للبرنامج باكتشاف خطاب الكراهية أسرع من البشر.

كما يمكن استخدام البرنامج في تقييم المشاعر الحقيقية للمستخدمين إزاء علامات تجارية مختلفة أو تحسين تفاعل البشر مع برامج ذكية مثل برامج محاكاة المحادثات البشرية المعروفة باسم “تشات بوتس”.

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